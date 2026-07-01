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الكهرباء تكشف للسومرية بالأرقام: إزالة 3800 تجاوز ومقاضاة 2008 مخالفين
محليات
2026-07-01 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
289 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن اعداد التجاوزات التي ازيلت حتى الان، وفيما اشارت الى مقاضاة 2008 مخالفين، اكدت ان الاعفاءات التي حصلت بالوزارة يعود الى عاملين رئيسيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جياد لـ
السومرية نيوز
، ان "حملة التجاوزات التي اطلقتها الوزارة هي حملة وطنية باشراف مباشر من قبل
رئيس الوزراء
علي الزيدي
ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب"، مبينا ان "الحملة مستمرة وستتركز على ثلاث اساسيات وهي:
-الرفع الفوري
-النظام القانوني
-إحالة المخالفين للقضاء
واكد انه "تم حتى الان رفع 3850 تجاوزا واقامة دعاوى على 2008 مخالفين في القضاء"، موضحا ان "هذه الحملة وفرت مبالغ من التجاوزات تقدر بـ29 مليارا و697 مليون دينار".
وبشان الإعفاءات الأخيرة في الوزارة، اكد جياد ان "أسباب الإعفاءات في وزارة الكهرباء يقسم الى جزئين الأول هو تقييم الأداء الحكومي والخاص بالامانة العامة والأخر مكافحة الفساد المالي والإداري والذي يختص بالزاهة والقضاء".
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