في بغداد.. اعتقال مدرس انتحل صفة مضمد

أعلنت في ، مساء الأربعاء، عن اعتقال مدرس انتحل صفة مضمد.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز مركز شرطة من إلقاء القبض على شخص (يعمل مدرس) لانتحاله صفة مضمد ومزاولة مهنة التضميد دون الحصول على الموافقات الرسمية، داخل محل في منطقة الكمالية".

وأضاف البيان "تم ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بحوزته"، مشيرا الى "ايداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".