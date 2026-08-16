ضبط 4 عجلات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية

وقال المتحدث باسم الهيئة، ، في بيان ورد لـ ، إن "مديرية منفذ الحدودي، تمكنت من ضبط أربع عجلات في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي، تحمل مادة (مرمر) وبعد تدقيق حمولة العجلات اعلاه، تبين وجود فارق بالوزن مما سبب هدر بالمال العام".وأشار إلى أنه "تم تنظيم محظر ضبط اصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة زرباطية لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".