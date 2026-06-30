العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة

وقالت السفارة الأميركية في بيان نشر على صفحتها الرسمية في الفيسبوك تابعته ، ان "محافظ استقبل اليوم القائم بأعمال السفارة مع وفد من شركة KBR الأميركية".وأضافت ان "هاريس اكد للمحافظ خلال اللقاء التطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين والعراق في هذه المنطقة، والمضي قدماً في التزامنا المشترك بتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والعراقي".ووقع مذكرة تفاهم مع شركة KBR الأميركية والمتخصصة في مجال الطاقة والفضاء والتكنولوجيا.يذكر ان شركة (KBR) هي شركة ، وتكنولوجيا، وخدمات أمريكية عالمية (كانت تُعرف سابقاً باسم آند روت).وتتخذ من مدينة هيوستن في ولاية مقراً رئيسياً لها، وتنشط بقوة في قطاع الطاقة والنفط، والدفاع، والفضاء.