اعتقال 16 متسولا ومتسولة في بغداد

وقالت القيادة في بيان، إنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة نفذت دوريات نجدة بغداد الرصافة حملة للقبض على المتسولين والمتشردين والمخالفين في التقاطعات والأماكن العامة ضمن مناطق متفرقة من جانب الرصافة".

وأضاف البيان "كانت الحصيلة القبض على (16) متسول ومتسولة والقبض على شخصين يقومون بتوزيع المشروبات الكحولية (ديلفري)"، مشيرا الى "تسليمهم إلى مراكز الشرطة أصوليا".