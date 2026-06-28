القبض على أبٍ عنّف أطفاله في بغداد

وذكر بيان للوزارة، انه "بتوجيه وإشراف مباشر من وكيل لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي ، تمكنت مفارز والطفل، وفي وقتٍ قياسي، من إلقاء القبض على أبٍ ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنّف أطفاله في العاصمة ".وأضاف البيان، انه "جرى التحفظ على الأطفال وتأمين سلامتهم، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفق الأصول، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة".وأكدت وزارة الداخلية أن "حماية الأسرة والطفل تمثل أولوية أساسية، وأنها تتعامل بجدية وسرعة مع جميع حالات العنف الأسري التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة مشابهة لضمان حماية الضحايا وإنفاذ القانون".