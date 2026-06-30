اجتماع وزاري لمناقشة آليات تنفيذ نظام الخرائط الوطني (GPS) للعمل بالإنترنت وبدونه

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "وزير الاتصالات ترأس إجتماعاً وزارياً ضم الملاك المتقدم للوزارة وإدارة للبريد والتوفير بحضور شركة العاصفة التقنية والجهات الفنية المختصة، لمناقشة آليات تنفيذ نظام الخرائط الوطني (GPS) والذي ستكون بياناته تحت مظلة ويعمل بتوفر أو في حال عدم توفرها".وتابع، أن "الاجتماع الهادف إلى تمكين المستخدمين من التعرف على الإحداثيات الجغرافية للمواقع في جميع أنحاء وذلك بالتعاون مع البريد العراقي الذي سيتولى توفير عنوان بريدي موحد لكل مواطن وموقع داخل البلاد مما يسهم بتقديم الدعم لكافة القطاعات الخدمية والمواطنين".