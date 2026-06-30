التعليم تقرر منح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الجامعات

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي في بيان، إن "وزير والبحث العلمي وكالة الدكتور وافق على منح ما لا يزيد على خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة المراحل الدراسية المنتهية للسنة الدراسية 2026/2025 في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية كافة".وأضاف وكيل الوزارة أن "هذا القرار يأتي انطلاقا من حرص على دعم أبنائها الطلبة ومراعاة الظروف الاستثنائية والحالات الحرجة وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة".