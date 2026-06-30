التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان، انه "تبلغ برامج الدراسات العليا المفتوحة للتقديم (2604) ألفين وستمئة وأربعة برنامجا دراسيا في والماجستير والدبلوم العالي ضمن التخصصات العلمية والإنسانية".وبينت انه "تتضمن خطة للعام الدراسي 2027/2026، (33073) ثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثة وسبعينَ مقعداً موزعة على مختلف قنوات القبول".وستعلن نتائج التنافسي - وفق البيان - "في الخامس والسادس من تموز المقبل، فيما سيتم نشر القبول الأولي في الثاني عشر من تموز 2026 عبر المواقع الرسمية للكليات الجامعات تمهيدا لالتحاق المقبولين بالدراسة في الأول من أيلول المقبل".