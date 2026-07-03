مصدر مطلع: نور زهير مشمول بقانون العفو ولا صحة لاعتقاله في دبي

وقال المصدر لـ ، إن "جميع الأنباء المتداولة بشأن القبض على رجل الأعمال في مدينة دبي غير صحيحة"، مبينا ان " مشمول بقانون ، ولا توجد بحقه أي مذكرة قبض نافذة".وأضاف أن "السلطات الإماراتية لم تسجل أي حادثة اعتقال تتعلق به"، مشيرا الى ان "ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن اعتقاله لا يستند إلى معلومات دقيقة".