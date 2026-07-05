القضاء يصدر تحذيرا جديدا لمن يمارس السلوكيات المخالفة للقانون ويتوعد مرتكبيها بإجراءات قانونية

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " لمجلس القضاء الاعلى رصد نشر مذكرة قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى المختصة بقضايا النزاهة".وأضاف انه "بعد الاتصال بالمحكمة المنسوب لها اصدار هذه المذكرة أنها مزورة وغير صحيحة".وحذر المجلس "من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون"، متوعدا انه "سيتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".