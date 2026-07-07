المثنى تقرر تقليص الدوام ساعة واحدة لشهرين

وجاء في وثيقة للمحافظة، انه "لمقتضيات مصلحة العمل، وللصلاحيات الممنوحة لنا، ومراعاة لسلامة موظفي الدوائر الحكومية بسبب ارتفاع درجات الحرارة تقرر تقليص الدوام الرسمي لساعة واحدة".وبينت ان ذلك "يكون في نهاية الدوام لشهري تموز وآب".ادناه الوثيقة: