تاكيدا لما نشرته السومرية.. قضاء الفاو يخاطب المحافظة التدخل لاطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت

ووفقا لوثيقة صادرة من القائممقامية وتلقتها ، ان "نرفق لكم ربطاً كتاب جمعية النصر المتخصصة لصيد وتسويق الأسماك والمتضمن الإخبار عن قيام السلطات باحتجاز طاقم الزورق العراقي المرقم (IFB166) والمؤلف من خمسة صيادين، دون ورود أية معلومات عن مصيرهم لغاية الان ".وأضافت "نظراً لأهمية الموضوع وما ينطوي عليه من أبعاد إنسانية، يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة القضية والاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية".