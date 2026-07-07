ضوابط وأسس القبول في معاهد الفنون الجميلة للدراسة الصباحية

– محلي

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط وأسس في للدراسة الصباحية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ضوابط وأسس في للدراسة الصباحية للعام الدراسي (2026-2027). تتضمن آليات التقديم والقبول، وشروط المفاضلة، وإجراءات الاختبارات، واللجان المختصة، والمواعيد المحددة، والتعليمات المنظمة لعملية القبول، التي تكفل تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المتقدمين".