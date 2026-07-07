في الأنبار.. إيرادات المنافذ تصل إلى 109 مليارات دينار خلال شهر واحد

وقال في تصريح للسومرية نيوز، إن "الإيرادات تذهب إلى المركزية، ويتم إرسالها ضمن مبالغ المحافظة المقررة في الموازنة العامة لعام 2026".وأضاف أن "عمل المنافذ في المحافظة شهد تصاعدا غير مسبوق في الحركة التجارية والترانزيت التجاري"، لافتا إلى أن "إيرادات منفذ الحدودي تجاوزت 10 مليارات دينار"، مشيرا إلى أن "مجلس المحافظة يقدم الدعم الكامل إلى هيئة المنافذ".وأشار إلى أن "المنافذ تحتاج إلى تعبيد شوارع جديدة وإنشاء ساحات وقوف إضافية لاستيعاب زيادة الحركة التجارية".