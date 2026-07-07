الكشف عن صفقة فساد في وزارة الدفاع ضحيتها تريليون و600 مليار دينار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لربع نهائي كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569363-639190155758931019.jpg
الكشف عن صفقة فساد في وزارة الدفاع ضحيتها تريليون و600 مليار دينار
محليات
2026-07-07 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,350 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن رئيس كتلة منتصرون النيابية
فالح الخزعلي
، اليوم الثلاثاء، صفقة فساد في
وزارة الدفاع
ضحيتها تريليون و600 مليار دينار، فيما خاطب
رئيس الوزراء
علي الزيدي
بالتحقيق في الملف.
وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي تابعته
السومرية نيوز
، "في الوقت الذي ندعم به الإجراءات الحكومية للتصدي للفساد ومواجهته، قدمنا كتابا رسميا الى
رئيس الوزراء
علي الزيدي
بما يتعلق بفساد في
وزارة الدفاع
ضمن صفقة لبيع السكراب المشطوب"، مبينا ان "الكمية لا تقل عن 4 ملايين طن من الحديد وقد تزيد ".
وأضاف "بحسب اللجنة التقديرية ووفقا لقانون بيع وايجار
أموال الدولة
رقم 21 لسنة 2013، تم البيع التقريبي بـ600 الف دينار للطن الواحد، وبالتالي عند جمع هذا العدد يكون المبلغ 2 تريليون و400 مليار دينار عراقي"، موضحا انه "بالقفز على القانون وباجراءات استثنائية تم البيع بسعر الطن بـ200 الف دينار وبالتالي الهدر في هذا الملف 1 تريليون و600 مليار دينار عراقي".
واكد ان "هذا ليس خيالا او تحليلا بل معلومة حقيقية"، لافتا الى "انني أوجه كلامي الى رئيس الوزراء بوجود هدر في هذا الملف لا يقل عن 1 تريليون و600 مليار دينار عراقي".
وشدد على "الوقوف عند هذا الملف واستثمار الأموال بالشكل الصحيح"، موضحا "اننا طلبنا في كتابنا الى رئيس الوزراء بان يخصص هذا المبلغ في دعم الدفاعات الجوية".
وبين انه "بحسب معلوماتنا فان وزارة الدفاع لديها عقد مع
كوريا الجنوبية
للتسليح بمنظومات دفاع جوي بعقد 2 مليار و700 مليون دولار، وقامت
الحكومة العراقية
بدفع 500 مليون دولار على ان امل يتم تسليم البطاريات عام 2025، الا ان قلة التمويل والتخصيص الى وزارة الدفاع انعكس على التسليح، فقامت
كوريا
الجنوبية باشعار
العراق
انه سوف يتم بيع السلاح الى احدى الدول المقدمة عرضا على الاستيراد".
وشدد على "ضرورة استثمار هذا المال في دعم وزارة الدفاع بمنظومات الدفاع الجوي بدلا من ذهاب هذه المبالغ الى جيوب الفاسدين".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الكشف عن "صفقة فساد كبرى" ضحيتها آلاف الدونمات بمحيط مطار بغداد
10:08 | 2026-05-25
القضاء يسترد 3 مليارات دينار في دعوى فساد مالي وإداري
06:44 | 2026-06-01
الدراجي يكشف فساد وزارة الصناعة: معمل أسمدة "كلاوات" بالبصرة وقدمت تفاصيله لخالد بتال
09:17 | 2026-06-24
القضاء يسترد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي
05:05 | 2026-05-20
الوزارة
الدفاع
الحكومة العراقية
كوريا الجنوبية
السومرية نيوز
فالح الخزعلي
رئيس الوزراء
وزارة الدفاع
لجنة التقدير
أموال الدولة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
اقتصاد
33.52%
03:59 | 2026-07-06
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
03:59 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
محليات
26.34%
05:00 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
05:00 | 2026-07-06
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
اقتصاد
21.91%
09:37 | 2026-07-05
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
09:37 | 2026-07-05
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
اقتصاد
18.23%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
اخترنا لك
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
07:23 | 2026-07-07
تاكيدا لما نشرته السومرية.. قضاء الفاو يخاطب المحافظة التدخل لاطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت
07:18 | 2026-07-07
ضوابط وأسس القبول في معاهد الفنون الجميلة للدراسة الصباحية
07:01 | 2026-07-07
في الأنبار.. إيرادات المنافذ تصل إلى 109 مليارات دينار خلال شهر واحد
06:59 | 2026-07-07
عمليات بغداد تصدر 7 إرشادات عاجلة للمواطنين
05:53 | 2026-07-07
مجلس الخدمة يباشر إجراءات قانونية بحق نائبة اتهمته بالفساد الإداري والمالي
05:33 | 2026-07-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.