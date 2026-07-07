الكشف عن صفقة فساد في وزارة الدفاع ضحيتها تريليون و600 مليار دينار

وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي تابعته ، "في الوقت الذي ندعم به الإجراءات الحكومية للتصدي للفساد ومواجهته، قدمنا كتابا رسميا الى بما يتعلق بفساد في ضمن صفقة لبيع السكراب المشطوب"، مبينا ان "الكمية لا تقل عن 4 ملايين طن من الحديد وقد تزيد ".وأضاف "بحسب اللجنة التقديرية ووفقا لقانون بيع وايجار رقم 21 لسنة 2013، تم البيع التقريبي بـ600 الف دينار للطن الواحد، وبالتالي عند جمع هذا العدد يكون المبلغ 2 تريليون و400 مليار دينار عراقي"، موضحا انه "بالقفز على القانون وباجراءات استثنائية تم البيع بسعر الطن بـ200 الف دينار وبالتالي الهدر في هذا الملف 1 تريليون و600 مليار دينار عراقي".واكد ان "هذا ليس خيالا او تحليلا بل معلومة حقيقية"، لافتا الى "انني أوجه كلامي الى رئيس الوزراء بوجود هدر في هذا الملف لا يقل عن 1 تريليون و600 مليار دينار عراقي".وشدد على "الوقوف عند هذا الملف واستثمار الأموال بالشكل الصحيح"، موضحا "اننا طلبنا في كتابنا الى رئيس الوزراء بان يخصص هذا المبلغ في دعم الدفاعات الجوية".وبين انه "بحسب معلوماتنا فان وزارة الدفاع لديها عقد مع للتسليح بمنظومات دفاع جوي بعقد 2 مليار و700 مليون دولار، وقامت بدفع 500 مليون دولار على ان امل يتم تسليم البطاريات عام 2025، الا ان قلة التمويل والتخصيص الى وزارة الدفاع انعكس على التسليح، فقامت الجنوبية باشعار انه سوف يتم بيع السلاح الى احدى الدول المقدمة عرضا على الاستيراد".وشدد على "ضرورة استثمار هذا المال في دعم وزارة الدفاع بمنظومات الدفاع الجوي بدلا من ذهاب هذه المبالغ الى جيوب الفاسدين".