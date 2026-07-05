حريق الضلال.. تسجيل 3 إصابات بصفوف الدفاع المدني

وقال المصدر لـ ، ان "الحريق الذي اندلع في مبنى تجاري بشارع الضلال ببغداد، اسفر حتى الان بإصابة 3 من عناصر الدفاع المدني".وأضاف ان "عملية اخماد الحريق مستمرة"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".