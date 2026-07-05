حريق كبير وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل مبنى تجاري ضمن شارع الضلال في جانب ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماده"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".