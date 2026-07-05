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حريق كبير وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر
محليات
2026-07-05 | 12:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق كبير وسط العاصمة.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل مبنى تجاري ضمن شارع الضلال في جانب
الرصافة
بغداد
، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".
وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماده"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
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