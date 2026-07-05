شاهد بالفيديو.. حريق شارع الضلال في بغداد

– محلي

وثقت كاميرة ، اليوم الاحد، الحريق الكبير الذي اندلع في ببغداد.

ووفقا لمصدر امني فان "الحريق اندلع داخل مبنى تجاري، أدى الى الحاق اضرار مادية".

وبين ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماده".