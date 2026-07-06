رغم اعلان انخفاضها..حرارة اربعينية ومحافظة تلامس نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات الى (40) كم/س في الأقسام الشرقية من مسببة تصاعد غبار محلي خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (45) كم/س مسببة تصاعد الغبار في المناطق الصحراوية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في ".واضافت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات الى (45) كم/س في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".