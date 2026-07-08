الرئيس الإيراني يغادر النجف عائدا إلى طهران

وأفادت ، الإيرانية "إرنا"، بأن بزشكيان أنهى، فجر الأربعاء برنامج زيارته إلى ، وغادر متوجها إلى العاصمة الإيرانية .وأضافت الوكالة أن الرئيس الإيراني شارك خلال الزيارة في مراسم الاستقبال الرسمية لجثمان المرشد الراحل الخامنئي.كما التقى بزشكيان خلال الزيارة العراقي علي فالح ، وأجرى معه مباحثات.كما تضمن برنامج الرئيس الإيراني زيارة مرقد الإمام في النجف، حيث حظي باستقبال حار من الزائرين، قبل أن ينهي جولته ويتوجه إلى مغادرا إلى طهران.ومساء الثلاثاء، وصلت الطائرة التي تقل جثمان المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي، إلى جنوبي العراق، تمهيدا لمواصلة تشييعه الأربعاء.وكان في استقبالها بمطار النجف، الرئيس بزشكيان، ومسؤولون إيرانيون آخرون، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي.ويوم الجمعة الماضي، بدأت مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع حداد وتشييع يشمل مدنا إيرانية وعراقية.