تقرير: 7 ملايين مشيع في كربلاء المقدسة بانتظار وصول جثمان السيد الخامنئي

وفي سياق متصل، أفادت قناة "الميادين" بأن تشهد استنفاراً شعبياً كبيراً، حيث سجلت المدينة تجمع نحو 7 ملايين مشيع بانتظار وصول جثمان السيد الخامنئي لإتمام مراسم الوداع في رحاب مرقد الإمام الحسين وأخيه (عليهما السلام)، وذلك ضمن محطات الرحلة الأخيرة للجثمان قبل نقله إلى مدينة مشهد في ليوارى الثرى هناك يوم غد الخميس.وكانت مراسم التشييع قد انطلقت صباح اليوم الأربعاء من مجسر الكوفة في الأشرف باتجاه مرقد (عليه السلام)، حيث يشارك العراقيون من مختلف المحافظات في وداع المرشد الراحل، في مشهد يجسد عمق الأواصر الدينية والروحية.يذكر أن النجف الأشرف كانت قد شهدت مساء أمس الثلاثاء مراسم استقبال رسمي للجثمان بحضور رئيس السيد علي فالح ، والرئيس الإيراني والوفد المرافق له، بمشاركة واسعة من الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية، مما يعكس مستوى التنسيق المشترك بين وطهران لإقامة هذه المراسم في العتبات .