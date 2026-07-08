بالصور.. جثامين عائلة السيد الخامنئي داخل أضرحة الإمامين الحسين والعباس (ع)

وأفادت المصادر الميدانية بأن الجثامين وصلت إلى ؛ حيث جرى نقلها وإيداعها داخل أضرحة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل (عليهما السلام) لإجراء مراسم التبرك والوداع الأخير، وسط حضورٍ واسع لعلماء الدين وجموع غفيرة من المشيعين الذين احتشدوا في الصحنَيْن الحسينِي والعباسِي الشريفَيْن لإلقاء نظرة الوداع، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.وبالتزامن مع ذلك، تشهد مدينة الأشرف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حشوداً مليونية في مراسم التشييع الرسمية والشعبية لجثمان السيد الخامنئي، حيث يسير الموكب المهيب في الشوارع المؤدية إلى مرقد (عليه السلام).هذا وقد استنفرت النجف كافة طاقاتها الأمنية والخدمية لضمان انسيابية التشييع الذي يشارك فيه وفود دينية وشخصيات بارزة، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة تواكب حركة الجثمان، تمهيداً لتوجهه لاحقاً نحو كربلاء ليلتحق بجثامين أفراد عائلته في المراسم النهائية للوداع.