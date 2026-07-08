هيئة الحشد: أكثر من 2.3 مليون مشارك في تشييع السيد الخامنئي بالنجف الأشرف حتى الآن

وذكرت الهيئة في بيان، أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد المشيعين قد تجاوزت حتى الآن حاجز المليونين وثلاثمئة ألف مشارك، مؤكدة أن هذه الأعداد في تزايد مستمر مع استمرار توافد جموع المواطنين من مختلف المحافظات العراقية للمشاركة في مراسم الوداع.وتأتي هذه الحشود المليونية في وقت تشهد فيه مدينة الأشرف استنفاراً أمنياً وخدمياً واسعاً، حيث تعمل القطعات الأمنية والفرق التطوعية على تنظيم حركة الجماهير وضمان انسيابية وصول المشيعين إلى محيط مرقد (عليه السلام)، وذلك لتأمين المراسم التأبينية التي تُعد واحدة من أكبر الفعاليات الجنائزية التي شهدتها مؤخراً.وتواصل الحشود الجماهيرية تواجدها في الشوارع الرئيسية، وسط أجواء من الحزن والوقار، في مشهد يجسد عمق الأثر الروحي والارتباط الديني الذي يكنه المشيعون للراحل.