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هيئة الحشد: أكثر من 2.3 مليون مشارك في تشييع السيد الخامنئي بالنجف الأشرف حتى الآن
محليات
2026-07-08 | 00:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
191 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أرقام قياسية للمشاركة الشعبية في مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل آية الله العظمى السيد
علي الحسيني
الخامنئي (قدس سره) في مدينة
النجف
الأشرف.
وذكرت الهيئة في بيان، أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد المشيعين قد تجاوزت حتى الآن حاجز المليونين وثلاثمئة ألف مشارك، مؤكدة أن هذه الأعداد في تزايد مستمر مع استمرار توافد جموع المواطنين من مختلف المحافظات العراقية للمشاركة في مراسم الوداع.
وتأتي هذه الحشود المليونية في وقت تشهد فيه مدينة
النجف
الأشرف استنفاراً أمنياً وخدمياً واسعاً، حيث تعمل القطعات الأمنية والفرق التطوعية على تنظيم حركة الجماهير وضمان انسيابية وصول المشيعين إلى محيط مرقد
أمير المؤمنين
(عليه السلام)، وذلك لتأمين المراسم التأبينية التي تُعد واحدة من أكبر الفعاليات الجنائزية التي شهدتها
المدينة المقدسة
مؤخراً.
وتواصل الحشود الجماهيرية تواجدها في الشوارع الرئيسية، وسط أجواء من الحزن والوقار، في مشهد يجسد عمق الأثر الروحي والارتباط الديني الذي يكنه المشيعون للراحل.
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أمير المؤمنين
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الحشد الشعبي
علي الحسيني
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