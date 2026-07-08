بالصور والفيديو.. مراسم تشييع جثامين السيد الخامنئي وعائلته في مرقد الإمام علي (ع)

ووسط حضور ديني وشعبي مهيب، أقيمت صلاة الجنازة والزيارة الوداعية في رحاب العتبة العلوية ، قبل البدء بإجراءات نقل الجثامين لمواراتهم الثرى، في مشهد يعكس المكانة الروحية الكبيرة التي يحظى بها الراحل وعائلته لدى محبيهم.وكانت الأشرف قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمي للجثمان، بحضور رئيس السيد علي فالح ، والرئيس الإيراني والوفد المرافق له.كما شاركت في المراسم الرسمية فعاليات سياسية ودينية وعشائرية عراقية بارزة، في مشهد يعكس حجم التنسيق المشترك بين وطهران لإقامة هذه المراسم في العتبات المقدسة.يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة المراسم التأبينية التي أقيمت في والعراق، حيث تُعد المحطة العراقية جزءاً جوهرياً من برنامج التشييع قبل نقل الجثمان إلى مدينة مشهد في إيران ليوارى الثرى هناك.