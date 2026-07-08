مشاهد جديدة من تشييع السيد الخامنئي في النجف الأشرف

وغطت الجموع الغفيرة شوارع المدينة المؤدية إلى مرقد (عليه السلام)، حيث أدى المشيعون مراسم الزيارة الوداعية وسط أجواء من الحزن والأسى.وتأتي هذه المشاركة الشعبية الواسعة تعبيراً عن التقدير الكبير للمكانة الدينية والروحية التي كان يتمتع بها الراحل، وتأكيداً على عمق الروابط التي تجمع الحشود بمرجعية السيد الخامنئي.وتعمل القوات الأمنية والجهات الخدمية في على تنظيم تدفق الحشود الكبيرة وتأمين مسار التشييع وضمان انسيابية الحركة في ظل هذا الحضور الجماهيري غير المسبوق.