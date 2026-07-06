الدفاع المدني يتمكن بعد 11 ساعة من اخماد حريق شارع الضلال ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت في مبنى تجاري بشارع الضلال ببغداد، بعد 11 ساعة من اندلاعها".واضافت ان "البناية متخذة لخزن الدراجات والاصباغ والزيوت والثنر"، مشيرة الى ان "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات التبريد".وذكرت ان "الحصيلة النهائية للحادث هو اصابة 3 من ضباط ومنتسبي الدفاع المدني و3 عمال برضوض نتيجة القفز من اعلى البناية".