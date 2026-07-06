من كركوك.. رحلات مباشرة الى أنطاليا على الخطوط الجوية العراقية

وقالت شركة الخطوط الجوية في بيان ورد لـ ، انها افتتحت مسارا جديداً لرحلاتها من تجاه مدينة التركية بالتزامن مع العطلة الصيفية وتزايد أعداد المسافرين".وقال مدير عام الشركة مناف ، أن "المرحلة الجديدة لتشغيل الخط ستكون بواقع رحلتين أسبوعيًا، يومي الثلاثاء والجمعة، لمنح المسافرين مساحة كافية لحجز مقاعدهم إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية التركية على ".وأضاف، ان "ذلك جاء انسجاما مع توجيهات وزير النقل وهب الحسني نعمل على توسيع شبكة وجهات وتقديم خيارات سفر أكثر مرونة لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال موسم الصيف".