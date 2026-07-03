محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر تموز وتلغي "التشغيل الليلي"

وذكر بيان للمحافظة، انه "بالتزامن مع الظروف الاقتصادية ومناشدات المواطنين وإلحاقاً بالتعليمات السابقة واستناداً إلى توجيهات وقرار بتجهيز حصة الوقود (مجاناً) تعلن تعديل التسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية والحكومية لشهر تموز".واوضح ان "أسعار الأمبير بعد التعديل للتشغيل الذهبي (24 ساعة) عشرة الاف دينار، فيما تقرر الغاء التشغيل الليلي بالكامل ويكون التشغيل خط ذهبي بالتناوب مع الكهرباء الوطنية"، مبينا ان "مناطق الخصخصة (الجباية) يكون سعر الأمبير 5 الاف دينار فقط".واشار الى ان "القرار يتضمن إلزام الوحدات الإدارية بالتنسيق المباشر مع القوات الأمنية وجهاز لإجراء جولات ميدانية حول التسعيرة وإلزام أصحاب المولدات بها، فضلا عن إلزام أصحاب المولدات بوضع لوحة أسعار واضحة وتزويد المواطنين بوصل قبض رسمي وبخلافه يتعرض صاحب المولدة للمساءلة القانونية".وأضاف، "نهيب بأعضاء مجلس المحافظة لأخذ دورهم الرقابي كما ندعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر أرقام الشكاوى المخصصة للوحدات الإدارية".