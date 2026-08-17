توضيح رسمي حول وفاة منتسب وما اثير عن تعرضه للتعذيب

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء في بيان ورد لـ ، "بناءً على ما تم تداوله من معلومات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة المنتسب محمد شبيب ، وما أُثير من معلومات بشأن تعرضه للتعذيب، تود أن توضح بشأن هذه المعلومات أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من أسباب الوفاة وكافة التفاصيل المتعلقة بها".وأكد ان "نتائج التحقيق هي التي ستحدد ملابسات الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه، وسيتم التعامل مع الموضوع وفق الأطر القانونية والأصولية المعتمدة"، موضحا انه "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بعد اكتماله".ودعا "وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات".