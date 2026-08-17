الإعلام والاتصالات تعاقب قناة الفلوجة: إيقاف برنامج وتغريمها 25 مليون دينار

وتضمنت العقوبات، بحسب وثيقة وردت لـ ، إيقاف بث برنامج "حوار التاسعة" لمدة 10 أيام، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، بسبب مخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي.كما قررت الهيئة منع مقدم البرنامج من الظهور الإعلامي لمدة 10 أيام.وفرضت الهيئة، وفق القرار، غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي على القناة، بسبب مخالفة برنامج "حوار التاسعة" و"حصاد الأخبار" لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في .ادناه الوثيقة: