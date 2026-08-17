الداخلية تعلن: العراق يشهد توافداً ملحوظاً للسياح من مختلف الجنسيات

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في اللواء في بيان، إن " يشهد توافدا ملحوظا للسياح من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، في مؤشر يعكس حالة الاستقرار الأمني والتعافي المستدام الذي تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة".

وأكد ميري أن "وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على تقديم جميع التسهيلات الممكنة لتيسير عملية دخول الوافدين، وفق الضوابط والتعليمات القانونية النافذة، وبما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الصورة الإيجابية للبلاد".