هيئة الضمان الصحي تغرم مستشفى أهلي بمبلغ 5 ملايين دينار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس هيأة الضمان الصحي ، فرضت الهيئة غرامة مالية قدرها (5) ملايين دينار، وقررت عدم تجديد العقد المبرم مع ، وذلك على خلفية الزيارة التي أجرتها الهيأة لمتابعة شكوى مقدمة ضد المؤسسة الصحية بتاريخ 12 حزيران 2026، ضمن إجراءات متابعة المشمولة بنظام الضمان الصحي".وأكدت الهيئة أن "هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات متابعة الشكاوى ومعالجة الملاحظات المتعلقة بالمؤسسات الصحية المشمولة بنظام الضمان الصحي".