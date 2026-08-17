بغداد تخصص دوانم لتوزيعها ضمن مبادرة الـ(مليون قطعة أرض)

وذكر المحافظ في بيان تابعته ، أن " قد تنفرد في تحقيق الأسبقية الكبيرة مقارنة بالمحافظات الأخرى، في استكمال إجراءات هذا المشروع المهم من خلال تهيئة نحو 30 ألف دونم موزعة على النحو التالي:_ 22000 دونم في النهروان_ 2000 دونم في (الزنبرانية)_ 6000 دونم في النصر والسلام (معسكر طارق سابقا)وأضاف، أن "ذلك بما يوفر 210 آلاف قطعة أرض، أي ما يزيد عن استحقاق المحافظة بـ 20 ألف وحدة سكنية".وتابع، أن "الأراضي ليس عليها أي التزامات من قبل محافظة ومستكملة الإجراءات، وجاهزة لمشروع المليون قطعة أرض".وأكد العطواني- بحسب البيان- أنه "وجه بمخاطبة للتنسيق بين المحافظات؛ لغرض مفاتحة دائرة عقارات الدولة لإيقاف أي تصرف بالأراضي أعلاه؛ كونها خصصت لمبادرة "، موضحًا أنه "لدينا العديد من البدائل يتوقف توفيرها على بعض الإجراءات ومنها نقل ملكية وإطفاء حقوق تصرفية وفسخ عقود زراعية ورفع يد الإصلاح الزراعي".وأوضح أنه "وجه مديرية التخطيط العمراني وبلديات بغداد وبلدية بتهيئة أراضٍ جديدة للاستفادة منها في الاستثمار أو المطور العقاري وبما يحقق نهضة كبيرة في هذا القطاع".