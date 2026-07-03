خلية الإعلام: لا حظر للتجوال أثناء مراسيم تشييع الشهيد السيد الخامنئي في العراق

وقال رئيس خلية الفريق في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "لا يوجد أي حظر للتجوال طيلة فترة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في ".وأشار معن الى أن "هناك ترتيبات تتعلق بالشوارع والطرق التي سيكون فيها الجثمان خلال التشييع فقط سواء في أو الأشرف وحسب الطرق والأماكن والتوقيتات التي تم تحديدها من بتشييع (قدس)".وأكد معن أنه "تم وضع خطة أمنية متكاملة بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمينة والخدمية لتأمين الخدمات اللازمة للمشاركين بالتشييع"، داعياً "المواطنين والهيئات الدينية والمواكب الحسينية والوفود المشاركة الى الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات التنظيمية والأمنية التي ستصدر تباعاً من الجهات المختصة والتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الخدمية لإنجاح هذه المناسبة".