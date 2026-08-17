اندلاع حريق كبير بمستودع للوقود في السليمانية

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق كبير بمستودع للوقود في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حريق كبير اندلع في مستودع للوقود بمنطقة تانجرو في ".

وأضاف المصدر أن "فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريق".