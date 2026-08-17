اتفاق حكومي على تسريع التحاسب الضريبي وتعزيز الإيرادات

وقالت الوزارة في بيان، "في إطار توجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية حقوق العامة، عُقد اجتماع تنسيقي بين وديوان الرقابة المالية الاتحادي لمعالجة تأخر التحاسب الضريبي للجهات الخاضعة لتدقيق ، ولاسيما شركات القطاع المختلط والكليات والجامعات والمعاهد الأهلية".

وخلص الاجتماع وفق البيان إلى "عدم ممانعة الديوان من قيام باستيفاء المتحققة بمجرد تقديم الجهات بياناتها المالية، دون انتظار اكتمال التدقيق النهائي، على أن يتم إشعار الديوان وتزويده بنسخة من تلك البيانات".

كما تم التأكيد على "تفعيل الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تتأخر أو تمتنع عن تقديم حساباتها، وفق قانون ضريبة الدخل وقانون تحصيل الديون الحكومية".

وأضاف البيان "يُسهم هذا الإجراء في تسريع التحاسب والتحصيل الضريبي، ومعالجة تراكم السنوات غير المتحاسب عنها، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والسيولة العامة، وتحقيق العدالة بين المكلفين، مع استمرار إجراءات التدقيق والرقابة المالية وفق الأصول".