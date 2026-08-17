كتائب حزب الله تعلن شروط المقاومة الإسلامية لتنظيم العمل حول السلاح

أعلنت كتائب في ، عن شروط المقاومة الإسلامية للمقاربة مع أي حكومة بقصد تنظيم العمل معها حول السلاح.

جاء في بيان للمسؤول الأمني العساف، أن "شروط المقاومة الإسلامية للمقاربة مع أي حكومة بقصد تنظيم العمل معها حول سلاح ". وتضمن البيان ثلاثة شروط منها خروج القوات الأمريكية والتركية مع حل البيشمركة، وشدد بالقول "صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة للزيدي"، وفق البيان. أدناه تفاصيل البيان..