تحقيق وزاري عاجل بوفاة فتاة في مستشفى الزهراء ببغداد

وذكر لوزارة في بيان، أن "الوزير كلف فريقاً وزارياً مشتركاً يضم ، ودائرة الطب العدلي، والجهات المعنية الأخرى، لإجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادثة".وأضاف البيان، أن " سيعمل على تحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير إداري أو طبي، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه أو تقصيره في أداء مهامه الوظيفية".