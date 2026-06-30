وزير الخارجية: نجدد التزام العراق بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول ، حضره مراسل ، إن "زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول العربية إلى تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة"، مؤكداً أن " ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".وأضاف أن "العراق يجدد موقفه الثابت برفض الحرب وتوسعها، ويرفض الهجمات التي تطال دول الخليج، كما يرفض الحرب على "، مبيناً أن "العراق هو الضحية الأولى للحرب في المنطقة، إذ تعرض إلى هجمات من جهات مختلفة ومن طرفي الصراع".وأشار حسين إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".وأوضح أن "اتجاه الحكومة يتمثل في التنمية وبناء الاقتصاد العراقي، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون استثمار يحتاج إلى الخبرات"، مؤكداً أن "العراق يعول على الدول الخليجية في هذا الجانب، ويرحب بالشركات الخليجية للاستثمار في البلاد".وأضاف أن "العلاقات العراقية الخليجية تشهد تطوراً، وبدأ العراق في المرحلة الأخيرة باستيراد من دول الخليج"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً قائماً مع دول ، مع الحاجة إلى توسيع آفاقه وترميم بعض الملفات".وتابع أن " ستقوم بجولة خليجية لتوضيح سياسة الحكومة الجديدة، كما أن سيجري زيارات إلى عدد من الدول الخليجية"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل على إعادة وتعزيز العلاقات الجيدة مع دول الخليج".