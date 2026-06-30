تلاعب بكشوفات الخطوط الجوية.. القضاء يسترد 19 ملياراً بقضية فساد مالي

وذكر بيان للمجلس، ان " بالنظر في قضايا النزاهة في ، استردت اليوم الثلاثاء الموافق 30 /6 / 2026، مبلغا ماليا قدره 19 مليار دينار عراقي".وأضاف البيان، انه "جرى استرداد المبلغ في إطار التحقيقات الخاصة بقضية فساد تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص ".