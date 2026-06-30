أمانة العاصمة: استمرار تنفيذ حملة "بغداد أجمل الثانية" بالجهد الذاتي

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ ، إن " ترأس اجتماع هيئة الرأي في أمانة ، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الواقع الخدمي والعمراني في العاصمة".وأضافت أن "هيئة الرأي قررت الاستمرار بتنفيذ حملة (بغداد أجمل الثانية)، مع استكمال أعمالها بالاعتماد على الجهد الذاتي من قبل ".وأشارت إلى أن "القرار يهدف إلى توسيع نطاق أعمال إكساء وتأهيل الشوارع والأحياء المتضررة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".