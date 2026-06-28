النزاهة النيابية تعتزم إقرار قانون "حق الحصول على المعلومة" خلال الدورة الحالية

وأكد عضو اللجنة، الفتلاوي، وجود جدية كبيرة في التعامل مع هذا القانون والتصويت عليه، مشيراً إلى أهميته البالغة في تسهيل إجراءات الرقابة، ومكافحة الفساد، وإطلاع الرأي العام على الحقائق والمعلومات.من جانبه، وصف الخبير في مجال مكافحة الفساد، ، هذه الخطوة بالضرورية، خاصة وأن مسودة القانون مقدمة منذ عام 2011 وتعد جزءاً من التدابير ضمن اتفاقية لمكافحة الفساد. وأوضح موسى أن القانون سيعزز الشفافية في الأداء العام، ويحد من تداول الشائعات عبر اعتماد النشر الاستباقي، فضلاً عن تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.من جانبه عدَّ الخبير في مجال مكافحة الفساد موسى جدية بإقرار هذا القانون، بعد أن قدمت مسودة مشروع القانون منذ 2011 وهو من ضمن التدابير الوقائية حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.كما أشار موسى إلى أن القانون وفق معاييره الدولية يتيح للجمهور والقطاع الخاص الاطلاع على العقود والمناقصات الحكومية، ويسهل للباحثين الحصول على المعلومات اللازمة لدراساتهم. واقترح الخبير عقد جلسات استماع لنقابات ومنظمات لتقديم مقترحاتها، مؤكداً أن تشريع القانون يتطلب وضع أرشيف عام متاح للمجتمع، مع استثناء المعلومات المقيدة وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد سقف زمني لرفع القيود عن المعلومات لتصبح متاحة مستقبلاً.وختاماً، أكد الخبير أن إقرار هذا التشريع سيعزز مكانة الدولية، حيث سيمنحه زيادة قدرها 10 نقاط في مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن .