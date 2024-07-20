انتحار فتاة شنقا غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة تولد 2008 انتحرت باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق بسقف الغرفة ضمن منطقة الغزالية".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب الانتحار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.