بالصور.. عدسة السومرية ترصد زخما مروريا في شوارع بغداد اليوم

نيوز-محلي

شهدت شوارع العاصمة ، اليوم الاحد، ازدحامات كثيفة مع بداية الاسبوع.

وتبدو شوارع العاصمة اليوم وكانها "طرحت ثقلها المخباً"، حيث تشهد مختلف شوارع العاصمة ازدحامات لا يمكن التنبؤ بها وقد تزداد في اية لحظة