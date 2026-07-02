توزيع اراض سكنية لفئة من الموظفين

وقال نقيب المعلمين في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، انه "تم البدء بتوزيع دفعة جديدة شملت أكثر من 7500 قطعة أرض سكنية في ، فضلاً عن توزيع 10 آلاف و500 قطعة في ، كما تم استحصال الموافقات الرسمية لتوزيع خمسة آلاف قطعة في مع استمرار العمل على استكمال إجراءات تخصيص 10 آلاف قطعة في ".وأكد أن "النقابة تستعد لإطلاق عمليات التوزيع في المحافظات التي وصلت نسبة إنجاز التدقيق والفرز فيها إلى 80 بالمئة، وذلك بعد قيام المحافظين باحالة الأراضي إلى شركات استثمارية مختصة لتجهيز البنى التحتية والخدمات الأساسية بالكامل".وتابع ان "هناك عقبات وتأخير من قبل الحكومة المحلية لمحافظة بشأن تخصيص قطع أراضٍ للهيئات التربوية، ما حال دون تمرير الملف للجهات المعنية نتيجة العراقيل التي تضعها بعض الأطراف داخل المحافظة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "تحرك لنقابة المعلمين عبر مخاطبة الجهات العليا في الحكومة للتدخل السريع وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي لمعلمي بغداد أسوة بزملائهم في بقية المحافظات".