النزاهة والبنك المركزي يتفقان على تجفيف منافذ تهريب الأموال

وبحث ، خلال لقائه محافظ ، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم الجهود الوطنيَّة الرامية إلى حماية المنظومة الماليَّة، وترسيخ مبادئ الشفافيَّة والنزاهة، والإسناد المتبادل في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحد من جرائم الفساد وغسل الأموال والمخالفات الماليَّة.من جانبه، أكَّد محافظ البنك المركزي العراقيّ أهميَّة توثيق التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة، لما لذلك من أثرٍ في حماية المال العام، والحد من الفساد والخروقات الماليَّة، وتعزيز الثقة بالمنظومة الماليَّة، وترسيخ معايير الشفافيَّة والنزاهة بما ينسجم مع المُمارسات المُؤسسيَّة الفضلى.