تأكيد رسمي: عدم إقامة مراسم تشييع السيد الخامنئي في بغداد.. وتوقعات بمشاركة مليونية

وبناءً على ذلك، تقرر أن تقتصر المراسم داخل على محافظتي والنجف الأشرف.وفيما يتعلق بالتحضيرات، أكد الفريق معن في مؤتمر صحفي، أن الأجهزة المختصة أعدّت خطةً متكاملة ومرنة لتنظيم مراسم التشييع، واصفاً إياها بأنها في مراحلها النهائية. وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالية مشاركة ملايين الزائرين في هذه المناسبة.وأكد معن أن الاجتماعات لا تزال مستمرة مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح التنسيق، مشدداً على أن جميع المؤسسات الأمنية والخدمية على أتم الاستعداد لهذا الحدث. كما أهاب بالمواطنين التعاون مع والخدمية بما يعكس صورة مشرّفة وإيجابية عن العراق.هذا ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي آخر يوم الأحد أو الاثنين المقبلين للإعلان عن التفاصيل التنظيمية النهائية الخاصة بالمراسم.