كاميرة السومرية توثق الحركة التجارية والاستعدادات لاستقبال زوار الاربعينية في منفذ المنذرية

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وثقت كاميرة ، اليوم الخميس، الحركة التجارية والاستعدادات لاستقبال زوار الاربعينية في منفذ المنذرية الحدودي مع .

وتظهر الصور ادناه التسهيلات التي تقدم في المنفذ بهدف استمرار الحركة التجرية فضلا عن استعدادات ادارة المنفذ لاستقبال زوار الاربعينية.