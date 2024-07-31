مضيف آل الصدر "مفتوح" لاستقبال الزائرين 18 يوماً

وقال السيد الصدر في منشور له: "نتشرف باستقبال زوار ابي عبد الله الحسين في اربعينيته في مضيف آل الصدر في الحنانة بمحافظة النجف الاشرف من القادمين من خارج العراق والمحافظات البعيدة حصراً وذلك من غرة شهر صفر الخير لهذا العام وحتى الـ 18 منه".وأتم: "راجين من الله قبول اعمالهم ونسألهم الدعاء".